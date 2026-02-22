Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Кальяри» в Серии А. Встреча закончилась вничью 0:0.

Маурицио Сарри globallookpress.com

«Я был раздосадован, потому что мне не нравились многие решения, принятые моей командой. Здесь тяжело играть, "Ювентус" и "Рома" недавно здесь проигрывали. Это команда, против которой нужно быстро двигать мяч, но вместо этого мы пытались держать его и замедляли игру. Мне это совсем не понравилось.

Это был упорный матч, в целом с небольшим количеством голевых моментов. В последние 20 минут мы были опасны несколько раз слева, потому что выпустили игроков, атакующих там, но нужно было делать это раньше.

Мы не проигрываем на выезде с ноября, и даже тогда нам не дали пенальти на 95-й минуте. Возможно, мы не так много выиграли в гостях, но я не могу просить у этих ребят большего.

Это проклятый сезон, и я не буду перечислять причины снова. Сегодня вечером у нас отсутствовали шесть травмированных игроков, и, к сожалению, у Ровеллы перелом ключицы. Это постоянная чрезвычайная ситуация», — цитирует Сарри Sky Sport.

«Лацио» набрал 34 очка в 26 встречах и идет девятым в таблице Серии А.