22 февраля состоится встреча «Милана» и «Пармы» в 26-м туре Серии А. Команды сыграю на «Сан-Сиро», начало в 20:00 мск.

«Милан» набрал 54 очка, с которыми занимает 2-е место. Отставание от «Интера» составляет 10 очков, поэтому «россонери» нужно набирать, чтобы не отставать в борьбе за титул. В прошлом матче турнира миланцы сыграли вничью с «Комо» и не смогли продолжить свою серию побед, которую они набрали после побед над «Пизой» и «Болоньей».

«Парма» приехала на «Сан-Сиро» в хорошем настроении, так как победила «Болонью» (1:0) и «Верону» (2:1). Это дало команде 29 очков. Расслабляться «крестоносцам» нельзя, так как они всего в 8 баллах от зоны вылета.

В прошлом матче «Парма» смогла добиться ничьи с «Миланом» (2:2). Однако на выезде команда последний раз побеждала в 2014 году.

