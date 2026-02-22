Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итог матча против «Лечче» (2:0).

Кристиан Киву globallookpress.com

«Мы хотели максимально использовать стандарты, сегодня их у нас было много, и жаль, что в первом тайме мы исполняли их не лучшим образом. У нас есть игроки, которые умеют открываться в свободные зоны, но прежде всего — потрясающая левая нога у Феде, который знает, как доставить мяч в штрафную», — цитирует Киву Football Italia.

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 64 очками в активе. «Лечче» — на 17-й строчке с 24 баллами.