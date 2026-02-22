Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о том, что им интересуется «Барселона».

Гарри Кейн globallookpress.com

«Я ничего об этом не слышал. Мои отец и брат всем занимаются, но они мне ничего не говорили. Как уже говорил, я очень счастлив здесь, в "Баварии". Я сосредоточен на этом сезоне и на своём времени в "Баварии". Я воспринимаю интерес от "Барселоны" как комплимент», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Кейн сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и сделал 5 голевых передач. Контракт нападающего с «Баварией» истекает в июне 2027 года.