«Хайденхайм» и «Штутгарт» поделили очки (3:3) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Эрен Динкчи на 20-й минуте, Арийон Ибрахимович на 35-й минуте с пенальти и Сирлорд Конте на 82-й минуте.

У «Штутгарта» отличились Крис Фюрих на 5-й минуте, Максимилиан Миттельштедт на 45-й минуте с пенальти и Дениз Ундав на 88-й минуте.

Результат матча Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 3:3 Штутгарт Штутгарт 0:1 Крис Фюрих 5' 1:1 Эрен Динкчи 20' 2:1 Арийон Ибрахимович 35' пен. 2:2 Максимилиан Миттельштадт 45' пен. 3:2 Сэрлорд Конте 82' 3:3 Дениз Ундав 88' Хайденхайм: Диант Рамай, Патрик Майнка, Тим Зирслебен ( Адам Келле 75' ), Бенедикт Гимбер, Арийон Ибрахимович, Ян Шёппнер ( Омар Траоре 24' ), Юлиан Нийус ( Никлас Дорш 75' ), Эрен Динкчи, Кристиан Конте, Марвин Пирингер ( Штефан Шиммер 64' ), Hennes Behrens Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Рамон Хендрикс, Лоранс Ассиньон ( Атакан Каразор 78' ), Крис Фюрих ( Николас Нартей 66' ), Билаль эль-Ханнус ( Джейми Левелинг 66' ), Чема Андрес, Ангело Штиллер ( Йоша Вагноман 78' ), Эрмедин Демирович, Тьягу Томаш ( Дениз Ундав 52' ) Жёлтые карточки: Тим Зирслебен 73' — Чема Андрес 90+2'

Статистика матча 6 Удары в створ 7 3 Удары мимо 3 34 Владение мячом 66 3 Угловые удары 4 3 Офсайды 2 13 Фолы 7

После этого матча «Штутгарт» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 43 очками в активе. «Хайденхайм» — на последней 18-й позиции с 14-ю баллами.