«Хайденхайм» и «Штутгарт» поделили очки (3:3) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Эрен Динкчи на 20-й минуте, Арийон Ибрахимович на 35-й минуте с пенальти и Сирлорд Конте на 82-й минуте.
У «Штутгарта» отличились Крис Фюрих на 5-й минуте, Максимилиан Миттельштедт на 45-й минуте с пенальти и Дениз Ундав на 88-й минуте.
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце3:3ШтутгартШтутгарт
0:1 Крис Фюрих 5' 1:1 Эрен Динкчи 20' 2:1 Арийон Ибрахимович 35' пен. 2:2 Максимилиан Миттельштадт 45' пен. 3:2 Сэрлорд Конте 82' 3:3 Дениз Ундав 88'
Хайденхайм: Диант Рамай, Патрик Майнка, Тим Зирслебен (Адам Келле 75'), Бенедикт Гимбер, Арийон Ибрахимович, Ян Шёппнер (Омар Траоре 24'), Юлиан Нийус (Никлас Дорш 75'), Эрен Динкчи, Кристиан Конте, Марвин Пирингер (Штефан Шиммер 64'), Hennes Behrens
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Рамон Хендрикс, Лоранс Ассиньон (Атакан Каразор 78'), Крис Фюрих (Николас Нартей 66'), Билаль эль-Ханнус (Джейми Левелинг 66'), Чема Андрес, Ангело Штиллер (Йоша Вагноман 78'), Эрмедин Демирович, Тьягу Томаш (Дениз Ундав 52')
Жёлтые карточки: Тим Зирслебен 73' — Чема Андрес 90+2'
После этого матча «Штутгарт» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 43 очками в активе. «Хайденхайм» — на последней 18-й позиции с 14-ю баллами.