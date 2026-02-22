В матче 25-го тура испанской Примеры «Сельта» в родных стенах победила «Мальорку» со счетом 2:0.
Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стал Яго Аспас на 85-й минуте с пенальти и на 90+5-й минуте с игры.
Результат матча
СельтаВиго1:0МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Яго Аспас 85' пен.
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Джозеф Айду, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Юнас Эль-Абделлауи 79'), Матиас Весино (Илаш Мориба 69'), Мигел Роман Гонсалес, Уго Альварес, Ферран Жуджла (Борха Иглесиас 68'), Пабло Дуран (Уиллот Сведберг 44'), Fer Lopez (Яго Аспас 69')
Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Мануэль Морланес 68'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Пабло Маффео, Серхи Дардер, Антонио Санчес (Хавьер Льябрес 86'), Саму Кошта, Омар Маскарель (Хоан Мохика 68'), Ведат Мурики (Пабло Торре 77'), Jan Virgili (Матео Джозеф 77')
Жёлтые карточки: Ведат Мурики 12' (Мальорка), Омар Маскарель 47' (Мальорка), Антонио Латорре 52' (Мальорка)
«Сельта» набрала 37 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 24 баллами осталась 18-й.