В матче 25-го тура испанской Примеры «Сельта» в родных стенах победила «Мальорку» со счетом 2:0.

Яго Аспас globallookpress.com

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стал Яго Аспас на 85-й минуте с пенальти и на 90+5-й минуте с игры.

Результат матча Сельта Виго 1:0 Мальорка Пальма-де-Мальорка 1:0 Яго Аспас 85' пен. Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Джозеф Айду, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Юнас Эль-Абделлауи 79' ), Матиас Весино ( Илаш Мориба 69' ), Мигел Роман Гонсалес, Уго Альварес, Ферран Жуджла ( Борха Иглесиас 68' ), Пабло Дуран ( Уиллот Сведберг 44' ), Fer Lopez ( Яго Аспас 69' ) Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре ( Мануэль Морланес 68' ), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Пабло Маффео, Серхи Дардер, Антонио Санчес ( Хавьер Льябрес 86' ), Саму Кошта, Омар Маскарель ( Хоан Мохика 68' ), Ведат Мурики ( Пабло Торре 77' ), Jan Virgili ( Матео Джозеф 77' ) Жёлтые карточки: Ведат Мурики 12' (Мальорка), Омар Маскарель 47' (Мальорка), Антонио Латорре 52' (Мальорка)

Статистика матча 3 Удары в створ 0 6 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 5 Угловые удары 1 9 Фолы 7

«Сельта» набрала 37 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» с 24 баллами осталась 18-й.