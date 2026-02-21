«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.
За весь матч «молотобойцы» нанесли 3 удара в створ и подали 9 угловых. «Борнмут» 5 раз угрожал воротам соперника и 11 раз сфолил.
Результат матча
Вест ХэмЛондон0:0БорнмутБорнмут
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Сунгуту Магасса (Mohamadou Kante 84'), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Malick Diouf, Tomas Soucek (Каллум Уилсон 72')
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес (Энес Унал 89'), Амин Адли (Дэвид Брукс 66'), Тайлер Адамс (Райан Кристи 66'), Алекс Скотт, Эванилсон (Маркус Таверньер 80'), Eli Junior Kroupi (Адам Смит 89'), Rayan
Жёлтые карточки: Tomas Soucek 33' — Маркос Сенеси 44'
После этого матча «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Борнмут» располагается на 8-й позиции с 38-ю баллами..