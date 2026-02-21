«Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч «молотобойцы» нанесли 3 удара в створ и подали 9 угловых. «Борнмут» 5 раз угрожал воротам соперника и 11 раз сфолил.

Результат матча Вест Хэм Лондон 0:0 Борнмут Борнмут Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Сунгуту Магасса ( Mohamadou Kante 84' ), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Malick Diouf, Tomas Soucek ( Каллум Уилсон 72' ) Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес ( Энес Унал 89' ), Амин Адли ( Дэвид Брукс 66' ), Тайлер Адамс ( Райан Кристи 66' ), Алекс Скотт, Эванилсон ( Маркус Таверньер 80' ), Eli Junior Kroupi ( Адам Смит 89' ), Rayan Жёлтые карточки: Tomas Soucek 33' — Маркос Сенеси 44'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 10 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 9 Угловые удары 5 2 Офсайды 3 10 Фолы 11

После этого матча «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Борнмут» располагается на 8-й позиции с 38-ю баллами..