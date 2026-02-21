Итальянская «Рома» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси, сообщает журналист Николо Скира.

Маркос Сенеси globallookpress.com

По информации источника, агенты Сенеси на этой неделе провели встречи с представителями обоих клубов, после недавних переговоров с «Ювентусом». Ранее также сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Барселоны».

Утверждается, что Сенеси отклонил предложение «Борнмута» о продлении контракта. Игрок дал понять руководству клуба, что не намерен оставаться на стадионе «Виталити» и готов к уходу.

В текущем сезоне Сенеси провёл 27 матчей за «Борнмут» во всех соревнованиях и сделал четыре голевые передачи.