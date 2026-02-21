В 27-м туре АПЛ состоится встреча «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». Команды встретятся 21 февраля на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало матча в 23:00 мск.

«Сити» перед этим поединком выдал хорошую серию результатов. Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают 7 матчей, а также выиграли в 4 встречах подряд. В прошлый раз они прошли «Солфорд» (2:0) в Кубке Англии. Перед этим «горожане» выиграли у «Фулхэма» (3:0) и «Ливерпуля» (2:1) в АПЛ, где команда набрала 53 очка и отстает от первой позиции на 5 пунктов.

«Ньюкасл» выиграл 3 последних матча. «Сороки» разгромили «Карабах» 6:1 в плей-офф Лиги чемпионов, выбили «Астон Виллу» (3:1) из Кубка Англии и победили «Тоттенхэм» (2:1) в АПЛ. Победа над «шпорами» дала команде Эдди Хау 36 очков, с которыми она сейчас занимает 10-ю позицию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Коэффициенты букмекеров: 1.51 на победу «Манчестер Сити», 4.82 на ничью, 5.98 на победу «Ньюкасла».

Искусственный интеллект предсказывает «Манчестер Сити» победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

