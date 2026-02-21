Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против ЦСКА (2:3).

Николай Комличенко — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«По-разному получились таймы.  Первый не очень удачно, как-то неуверенно вошли в игру.

Второй был хороший, потому что забили, могли ещё забить, были моменты.  И третий тоже сыграли 1:1, были хорошие моменты.  Надо было реализовывать, в принципе.  Если бы реализовали, был бы хороший счёт», — сказал Комличенко пресс-службе «Локомотива».

В 19-м туре российской Премьер-лиги «железнодорожники» сыграют против «Пари НН» 28-го февраля.