Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался по поводу победы над «Интером» (3:1) в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Никита Хайкин
Никита Хайкин globallookpress.com

«Думаю, мы сделали какую-то работу над ошибками.  Безусловно, на этом уровне ты сразу видишь свои слабые стороны, над чем приходится работать.  Коллективно и индивидуально мы проводим большой анализ после каждого матча.  Я бы не сказал, что мы кардинально что-то меняем, но мы выполняем очень большую работу над тем, что мы можем сделать лучше.  Видно постепенный прогресс в этой Лиге чемпионов, и он сказался ближе к концу, нежели к началу турнира.

И, опять же, сыграло много факторов.  У нас первый розыгрыш Лиги чемпионов в истории.  В том числе у нас был конец сезона к этому моменту, так что усталость физическая и психологическая сыграла на тот момент.  Когда ты играешь сразу на два-три фронта, это очень тяжело.  Если смотреть на "Интер", им тоже, наверное, непросто сейчас играть, у них сумасшедший график», — сказал Хайкин Cappuccino&Catenaccio Show.