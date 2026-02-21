Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался по поводу победы над «Интером» (3:1) в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Никита Хайкин globallookpress.com

«Думаю, мы сделали какую-то работу над ошибками. Безусловно, на этом уровне ты сразу видишь свои слабые стороны, над чем приходится работать. Коллективно и индивидуально мы проводим большой анализ после каждого матча. Я бы не сказал, что мы кардинально что-то меняем, но мы выполняем очень большую работу над тем, что мы можем сделать лучше. Видно постепенный прогресс в этой Лиге чемпионов, и он сказался ближе к концу, нежели к началу турнира.

И, опять же, сыграло много факторов. У нас первый розыгрыш Лиги чемпионов в истории. В том числе у нас был конец сезона к этому моменту, так что усталость физическая и психологическая сыграла на тот момент. Когда ты играешь сразу на два-три фронта, это очень тяжело. Если смотреть на "Интер", им тоже, наверное, непросто сейчас играть, у них сумасшедший график», — сказал Хайкин Cappuccino&Catenaccio Show.