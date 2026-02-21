Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о победе в матче с «Ювентусом» (2:0).

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«Сосредоточенность становится ключевым фактором, если ты хочешь приехать сюда и обыграть сильную команду под руководством тренера, который перевернул сезон. Я знаю, что люди смотрят только на результаты, но если посмотреть на стиль футбола и уровень игры с тех пор, как пришел Спаллетти, это невероятное изменение.

В таком стиле игры бывают моменты, когда игрокам приходится брать инициативу в свои руки, иначе они начинают терять мяч и уверенность в себе. Нам нужны игроки, которые хотят, чтобы мяч был у них в ногах, и у которых есть характер, чтобы справляться с этим давлением. Мы также можем играть по-разному, поэтому у нас есть те, кто лучше в контратаках, или предпочитающие контролировать мяч. Даже в рамках одного матча тактическая корректировка может всё изменить и превратить её в 100 разных игр.

Я могу сказать как испанец: "Ювентус" — это как "Реал" Мадрид в Италии, поэтому я очень горжусь тем, что мы можем играть здесь так, как сегодня», — приводит слова Фабрегаса Football Italia со ссылкой на DAZN.