«Кальяри» примет «Лацио» в матче 26-го тура Серии А. Команды сыграют 21 февраля в 22:45 мск на «Униполь Домус».

У «Кальяри» 28 очков. Команда занимает 13-е место. У хозяев 7 побед, 7 ничьих и 11 поражений. Перед этой игрой у «Кальяри» два поражения подряд. Клуб проиграл «Лечче» (0:2) и «Роме» (0:2).

«Лацио» имеет 33 пункта и занимает 10-ю позицию. Накануне «римляне» также не смогли выиграть в двух матчах Серии А подряд. Они добились ничьи 2:2 с «Ювентусом» и со счетом 0:2 проиграли «Аталанте». В целом за сезон команда набрала 8 побед, 9 ничьих и 8 поражений.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Котировки букмекеров: 3.48 на победу «Кальяри», 2.95 на ничью, 2.44 на победу «Лацио».

ИИ предсказывает нулевую ничью.

Трансляция матча

