В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» победил «Эльче» со счетом 2:1.
На дубль Горки Гурусеты, который забивал на 64-й и 89-й минутах, гости ответили только точным ударом Андре Силвы на 68-й минуте.
Результат матча
АтлетикБильбао2:1ЭльчеЭльче
1:0 Горка Гурусета 64' 1:1 Андре Силва 69' пен. 2:1 Горка Гурусета 89' пен.
Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ (Хесус Аресо 80'), Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета, Алехандро Рего (Микель Весга 71'), Ойан Сансет (Роберт Наварро 75'), Унаи Гомес (Eder Garcia 71'), Иньяки Уильямс, Горка Гурусета
Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес (Давид Аффенгрубер 75'), Педро Бигас, Виктор Чуст, Лео Петро (Рафаэль Мир Висенте 75'), Алейкс Фебас, Марк Агуадо, Андре Силва, Тете Моренте (Буба Сангаре 75'), Лукас Сепеда, Херман Валера (Адрия Педроса 82')
Жёлтые карточки: Унаи Гомес 55', Иньиго Лекуэ 67', Горка Гурусета 90+1' — Алейкс Фебас 11', Лукас Сепеда 45+1', Педро Бигас 88'
«Атлетик» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Эльче» с 25 баллами идет 16-м.