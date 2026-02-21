В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» победил «Эльче» со счетом 2:1.

Горка Гурусета globallookpress.com

На дубль Горки Гурусеты, который забивал на 64-й и 89-й минутах, гости ответили только точным ударом Андре Силвы на 68-й минуте.

Результат матча Атлетик Бильбао 2:1 Эльче Эльче 1:0 Горка Гурусета 64' 1:1 Андре Силва 69' пен. 2:1 Горка Гурусета 89' пен. Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ ( Хесус Аресо 80' ), Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета, Алехандро Рего ( Микель Весга 71' ), Ойан Сансет ( Роберт Наварро 75' ), Унаи Гомес ( Eder Garcia 71' ), Иньяки Уильямс, Горка Гурусета Эльче: Матиас Дитуро, Альваро Родригес ( Давид Аффенгрубер 75' ), Педро Бигас, Виктор Чуст, Лео Петро ( Рафаэль Мир Висенте 75' ), Алейкс Фебас, Марк Агуадо, Андре Силва, Тете Моренте ( Буба Сангаре 75' ), Лукас Сепеда, Херман Валера ( Адрия Педроса 82' ) Жёлтые карточки: Унаи Гомес 55', Иньиго Лекуэ 67', Горка Гурусета 90+1' — Алейкс Фебас 11', Лукас Сепеда 45+1', Педро Бигас 88'

Статистика матча 8 Удары в створ 2 4 Удары мимо 0 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 18 Фолы 9

«Атлетик» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Эльче» с 25 баллами идет 16-м.