Завершились 2 первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

Дениз Ундав — игрок «Штутгарта»
«Штутгарт» одержал победу над «Селтиком» со счетом 4:1.

В составе немецкой команды дубль оформил Билал Эль-Ханнус, отличившись на 28-й и 57-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Джейми Левелинг на 57-й минуте и Тьягу Томаш на 90+3-й минуте.

Единственный гол у «Селтика» забил Беньямин Нюгрен на 21-й минуте.

СелтикЛига Европы. 1/16 финалаСелтик1:4ШтутгартШтутгартШтутгарт
0:1 Билаль эль-Ханнус 15' 1:1 Беньямин Нюгрен 21' 1:2 Билаль эль-Ханнус 28' 1:3 Джейми Левелинг 57' 1:4 Тьягу Томаш 90+3'
Селтик:  Каспер Шмейхель,  Хулиан Араухо,  Остон Трасти,  Лиам Скэйлз,  Киран Тирни (Марсело Сараччи 78'),  Паулу Бернарду (Рео Хатате 62'),  Каллум Макгрегор,  Беньямин Нюгрен (Люк Маккован 71'),  Дайдзэн Маэда (Ян Хён-дзюн 62'),  Томаш Чванчара (Келечи Ихеаначо 71'),  Sebastian Tounekti
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Рамон Хендрикс,  Юлиан Хабот (Тьягу Томаш 78'),  Йоша Вагноман,  Джейми Левелинг (Крис Фюрих 71'),  Билаль эль-Ханнус (Николас Нартей 71'),  Ангело Штиллер (Чема Андрес 90'),  Атакан Каразор,  Финн Ельч,  Эрмедин Демирович (Лука Жакес 78'),  Дениз Ундав
Жёлтая карточка:  Юлиан Хабот 50' (Штутгарт)

В параллельном матче «Панатинаикос» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2).

У гостей голами отметились Денис Вишинский на 11-й минуте и Томаш Ладра на 80-й минуте.

В составе греческой команды дубль оформил Эндрюс Тетте, забив голы на 31-й и 61-й минутах.

Ответные матчи между этими командами состоятся 26-го февраля.