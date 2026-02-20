Завершились 2 первых матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Штутгарт» одержал победу над «Селтиком» со счетом 4:1.
В составе немецкой команды дубль оформил Билал Эль-Ханнус, отличившись на 28-й и 57-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Джейми Левелинг на 57-й минуте и Тьягу Томаш на 90+3-й минуте.
Единственный гол у «Селтика» забил Беньямин Нюгрен на 21-й минуте.
Результат матча
СелтикЛига Европы. 1/16 финала1:4ШтутгартШтутгарт
0:1 Билаль эль-Ханнус 15' 1:1 Беньямин Нюгрен 21' 1:2 Билаль эль-Ханнус 28' 1:3 Джейми Левелинг 57' 1:4 Тьягу Томаш 90+3'
Селтик: Каспер Шмейхель, Хулиан Араухо, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Киран Тирни (Марсело Сараччи 78'), Паулу Бернарду (Рео Хатате 62'), Каллум Макгрегор, Беньямин Нюгрен (Люк Маккован 71'), Дайдзэн Маэда (Ян Хён-дзюн 62'), Томаш Чванчара (Келечи Ихеаначо 71'), Sebastian Tounekti
Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот (Тьягу Томаш 78'), Йоша Вагноман, Джейми Левелинг (Крис Фюрих 71'), Билаль эль-Ханнус (Николас Нартей 71'), Ангело Штиллер (Чема Андрес 90'), Атакан Каразор, Финн Ельч, Эрмедин Демирович (Лука Жакес 78'), Дениз Ундав
Жёлтая карточка: Юлиан Хабот 50' (Штутгарт)
В параллельном матче «Панатинаикос» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2).
У гостей голами отметились Денис Вишинский на 11-й минуте и Томаш Ладра на 80-й минуте.
В составе греческой команды дубль оформил Эндрюс Тетте, забив голы на 31-й и 61-й минутах.
Ответные матчи между этими командами состоятся 26-го февраля.