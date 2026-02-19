Пресс-атташе «Реал Сосьедад», Йон Андер Мундуате, сообщил о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна. По его словам, футболист продолжает работать с командой и должен выйти на поле в предстоящем матче.

Арсен Захарян globallookpress.com

22-летний Захарян пропустил несколько последних игр из-за травмы берцовой кости. Тем не менее, в текущем сезоне он принял участие в 16 матчах и забил один гол.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет дома против «Овьедо» 21 февраля. Баский клуб занимает девятую строчку в Ла Лиге с 31 баллом.