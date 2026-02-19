«Рубин» договорился с «Сочи» об аренде Игнасио Сааведры до завершения текущего сезона с возможностью последующего выкупа.  Клубы обмениваются необходимыми документами для завершения сделки.

Игнасио Сааведра globallookpress.com

Ранее сегодня стало известно, что стороны стремились достичь соглашения до закрытия зимнего трансферного окна.  Теперь операция согласована, и договоренность достигнута.

В текущем сезоне Сааведра сыграл за «Сочи» 22 матча во всех соревнованиях. 27-летний чилийский полузащитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.