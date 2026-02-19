В текущем сезоне Сааведра сыграл за «Сочи» 22 матча во всех соревнованиях. 27-летний чилийский полузащитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сегодня стало известно, что стороны стремились достичь соглашения до закрытия зимнего трансферного окна. Теперь операция согласована, и договоренность достигнута.

«Рубин» договорился с «Сочи» об аренде Игнасио Сааведры до завершения текущего сезона с возможностью последующего выкупа. Клубы обмениваются необходимыми документами для завершения сделки.

Футбол•Вчера 08:39 Аттракцион невиданной щедрости. «Баия» требует от ЦСКА 25 млн евро за Пульгу

Футбол•12/02/2026 16:18 Дмитрий Пятибратов: Если ЦСКА хочет бороться за золото, им нужен защитник европейского уровня

Футбол•11/02/2026 08:00 План побега. Козлов бросает «Краснодар» ради ЦСКА

Футбол•09/02/2026 23:29 Трансферный дайджест. 3 — 9 февраля

Футбол•09/02/2026 09:00 Заур Тедеев: Благодаря Дзюбе не было матча, где «Акрон» не бился бы до конца

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:11 Эпоха гениев подходит к концу: почему большим клубам всё труднее найти топ-тренера

Футбол•17/02/2026 12:44 Что не так с новой Лигой чемпионов? Три способа сделать главный турнир еще лучше

Футбол•16/02/2026 17:40 Лучше звоните Тудору: хорватского тренера не пугает кризис «Тоттенхэма»

Футбол•15/02/2026 14:48 Прическа искупления: как стрижка Роналдо стала символом триумфа Бразилии

Футбол•Сегодня 12:16 Измотанный и одинокий: Винисиус снова оказался в эпицентре громкого скандала

Выбор читателей

Футбол•14/02/2026 16:28 Интеграция Шешко и ротация состава: пять срочных вопросов для «Манчестер Юнайтед» и Каррика

Милан-2026•16/02/2026 14:00 Хоккей по-итальянски: победители и неудачники общего этапа мужского турнира на Олимпиаде

Милан-2026•17/02/2026 03:45 Фигурка на ОИ-2026: Миура и Кихара — с рекордом и золотом, у Грузии — первая медаль

Футбол•13/02/2026 19:22 Недопетая «Марсельеза»: идеи Де Дзерби не прижились на юге Франции

Милан-2026•17/02/2026 02:08 ИИ вместо судей: как фигурное катание пытается избавиться от необъективных оценок

Самое интересное

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»