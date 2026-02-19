«Лилль» примет «Црвену Звезду» в матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 19 февраля в 20:45 мск.

«Лилль» закончил Этап лиги с 12 очками на счету. Команда выиграла 4 поединка из 8, потерпев также 4 поражения. В последнем матче «доги» с минимальным счетом 1:0 выиграли у «Фрайбурга».

«Црвена Звезда» не проигрывает в турнире 5 матчей подряд. В прошлый раз она сыграла вничью 1:1 с «Сельтой», а до этого имела 4 победы в рамках Этапа лиги, который, к слову, она закончила выше «Лилля» с 14 баллами на счету.

В ноябре команды провели очную встречу, которую выиграла «Црвена Звезда» со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

Котировки букмекеров: 1.66 на победу «Лилля», 4.20 на ничью, 5.20 на победу «Црвены Звезды».

Прогноз ИИ: победу одержат «звездаши» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Црвена Звезда» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.