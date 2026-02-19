«Ягеллония» и «Фиорентина» встретятся в матче 1/16 финала Лиги конференций. Игра состоится 19 февраля в 23:00 мск.

«Ягеллония» не является фаворитом турнира, однако она знает, как добывать результаты на своем поле. В 6 домашних матчах ЛК хозяева потерпели лишь оно поражение от «Райо Вальекано». При этом команда выиграла в четырех случаях.

«Фиорентина» может столкнуться с проблемами на фоне большого количества кадровых потерь. «Фиалки» имеют много травмированных игроков основного состава. В последних матчах турнира команда не убедила, проиграв АЕКу и «Лозанне». Удастся ли сегодня гостям заткнуть критиков?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Коэффициенты букмекеров: 2.90 на победу «Ягеллонии», 3.30 на ничью, 2.49 на победу «Фиорентины».

Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ягеллония» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

