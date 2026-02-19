Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа станет инвестором французского футбольного клуба «Ле-Ман», выступающего в Лиге 2, как сообщает официальный сайт клуба.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Летом команда второй лиги Франции объявила о новых финансовых партнерах — инвестиционных фондах OutField и OakBerry. К проекту уже присоединились известный сербский теннисист Новак Джокович, а также бывшие гонщики Формулы-1 Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.

Основная цель клуба — сохранить текущее 5-е место в Лиге 2 и, в конечном счете, выйти в Лигу 1.