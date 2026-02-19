Главный тренер «Буде-Глимта» Кьетиль Кнутсен высказался по поводу успеха своей команды против «Интера» (3:1) в первой игре 1/16 финала Лиги чемпионов.

Кьетиль Кнутсен globallookpress.com

Думаю, сегодня нам несколько повезло. Мы и вправду эффективны, но, на мой взгляд, для нас это был всего лишь средний уровень игры. Результат — хороший, но вот сам уровень — средний«, — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.

Теперь команды сойдутся в ответном поединке в Милане 24 февраля в 23:00 (мск). Там и определится команда, которая будет играть в 1/8 финала.