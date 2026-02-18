Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени высказался о резонансном эпизоде с участием Винисиуса Жуниора после минимальной победы над «Бенфикой» (1:0) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Орельен Чуамени globallookpress.com

По словам хавбека, до конца разобраться в случившемся вряд ли удастся. В команде полностью поддерживают бразильца: Винисиус рассказал партнёрам свою версию событий, тогда как представитель лиссабонского клуба заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Чуамени отметил, что поначалу игроки «Реала» даже обсуждали возможность покинуть поле, однако сам Винисиус призвал сосредоточиться на игре и продолжить встречу, чтобы добиться победы. В итоге мадридцы довели матч до конца и заслуженно взяли верх.

Напомним, встреча была приостановлена на 50-й минуте после гола Винисиуса из-за расистских выкриков с трибун. Бразилец также сообщил о возможных оскорблениях со стороны вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни, который отверг обвинения в расизме.

Ответная игра пройдёт в Мадриде 25 февраля.