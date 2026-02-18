Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу того, что сборная Мали не сыграет с национальной командой России в товарищеском матче.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Понимаешь, имидж сборной и статус её таков, что мы можем только на политическом уровне с дружескими странами как-то договориться. Понимаешь? Но это же не система. Можем договориться, а можем — нет«, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала "Коммент. Шоу«.

Сборная России по футболу отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года. Национальную команду возглавляет Валерий Карпин.