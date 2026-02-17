Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль оказался в центре эмоционального эпизода в концовке матча 24-го тура Ла Лиги против «Жироны». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, а напряжение на поле сохранялось до последних секунд.

Ламин Ямаль globallookpress.com

На 90+9-й минуте нападающий «Жироны» Хоэль Рока жёстко сыграл против 18-летнего Ямаля, выполнив грубый подкат. После столкновения хавбек «Барселоны» мгновенно вскочил и направился к сопернику, пытаясь в резкой форме выяснить отношения. Ситуация едва не переросла в массовую потасовку — партнёры по команде несколько раз оттаскивали Ямаля, чтобы не допустить развития конфликта.

Арбитр встречи оперативно вмешался и показал Роке прямую красную карточку, оставив «Жирону» в меньшинстве уже после финального свистка фактически не изменившегося счёта.