Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук выразил свои ожидания перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».

Окан Бурук globallookpress.com

«Мы стремимся создать ту же атмосферу, что и в предыдущих матчах на нашем стадионе, и надеемся на победу дома, чтобы обеспечить себе преимущество перед ответной игрой. Мы понимаем, что исход этого противостояния не решится в одном матче. Если мы будем действовать сплоченно, атакуя и защищаясь всей командой, у нас есть шанс добиться важной победы», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Первый матч пройдет сегодня, 17 февраля, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Второй матч между «Ювентусом» и «Галатасараем» состоится 25 февраля в Турине.