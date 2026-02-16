Защитник «Ростова» Илья Вахания подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Соглашение вступит в силу 15 июня 2026 года.

Илья Вахания globallookpress.com

За первую половину текущего сезона 25-летний игрок провел все 18 матчей «Ростова» в Российской Премьер-Лиге. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу. Еще один мяч Илья забил в Кубке России, где сыграл четыре матча.

Вахания — воспитанник петербургского «Зенита». В «Ростов» он перешел из молодежной команды «Зенита» перед началом сезона-2022/2023. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3 миллиона евро.