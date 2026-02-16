Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о заработках за участие в медийных проектах и высказался по поводу своей активности в СМИ.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

«Существуют разные варианты: от "бесплатно", если это благотворительный проект или интересная история, до весьма значительных сумм. Минимальная сумма составляет примерно 500 тысяч рублей. Это универсальная цифра — за съёмочный день или лекцию. Например, за четыре дня в Москве у меня может быть до шести съёмок», — заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу «За деньги».

В минувшем сезоне под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» стал вторым в чемпионате Китая, вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок страны.