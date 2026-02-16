Нападающий сборной Франции и лидер мадридского «Реала», Килиан Мбаппе, все еще чувствует боль в колене.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Хотя француз пропустил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (4:1) в субботу, он тренировался в общей группе «Реала» на недавнем занятии. В декабре Мбаппе получил повреждение связок колена, после чего он продолжает испытывать дискомфорт.

По данным The Athletic, форвард получает консервативное лечение. В «Реале» надеются, что состояние Мбаппе будет улучшаться, несмотря на сохраняющуюся боль. Клуб не планирует менять текущий план восстановления.