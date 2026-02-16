Футболисты «Барселоны» провели откровенный разговор с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом, в ходе которого высказали своё недовольство рядом решений специалиста.

По информации AS, игроки остались разочарованы тактикой, выбранной наставником на матч Кубка Испании против «Атлетико», завершившийся поражением со счётом 0:4. В частности, футболисты посчитали ошибочным акцент на оборонительной модели игры и чрезмерно осторожный подход в столь важной встрече.

Как утверждается, представители команды дали понять тренеру, что хотели бы действовать более агрессивно и инициативно в ключевых матчах. Сообщается, что Флик выслушал позицию игроков и принял её к сведению.