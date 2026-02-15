В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на выезде разгромил «Париж» со счетом 5:0.

Дублями в этой игре смогли отметиться Уэс Саид и Райан Фофана.  Еще один забитый мяч в активе Флориана Товена.

Результат матча

ПарижПарижПариж0:5ЛансЛансЛанс
0:1 Уэсли Саид 24' 0:2 Уэсли Саид 38' 0:3 Флорьян Товен 58' пен. 0:4 Райан Фофана 90' 0:5 Райан Фофана 90+5'
Париж:  Кевин Трапп,  Диего Коппола,  Тимоте Колодзейчак,  Отавио (Мустафа Мбов 74'),  Ноа Санги,  Руди Матондо,  Илан Кеббаль,  Максим Лопес (Пьерр Лис-Мелу 82'),  Маршал Манетси (Венсан Маршетти 73'),  Лука Колеошо (Моузес Саймон 63'),  Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 74')
Ланс:  Робин Риссер,  Матьё Юдоль (Абдалла Сима 90'),  Маланг Сарр,  Нидал Челик,  Флорьян Товен (Артур Масуаку 90'),  Мамаду Сангаре (Андрия Булатович 48'),  Адриен Томассон,  Одсонн Эдуард (Аллан Сент-Максимен 69'),  Уэсли Саид (Райан Фофана 69'),  Сауд Абдул Хамид,  Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки:  Пьерр Лис-Мелу 83',  Руди Матондо 84'  —  Уэсли Саид 45+4'

Заработанные очки позволили «Лансу» набрать 52 очка и подняться на первое место в турнирной таблице Лиги, обойдя на один балл «ПСЖ».  «Париж» (22) — 15-й.