В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на выезде разгромил «Париж» со счетом 5:0.
Дублями в этой игре смогли отметиться Уэс Саид и Райан Фофана. Еще один забитый мяч в активе Флориана Товена.
Результат матча
ПарижПариж0:5ЛансЛанс
0:1 Уэсли Саид 24' 0:2 Уэсли Саид 38' 0:3 Флорьян Товен 58' пен. 0:4 Райан Фофана 90' 0:5 Райан Фофана 90+5'
Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Тимоте Колодзейчак, Отавио (Мустафа Мбов 74'), Ноа Санги, Руди Матондо, Илан Кеббаль, Максим Лопес (Пьерр Лис-Мелу 82'), Маршал Манетси (Венсан Маршетти 73'), Лука Колеошо (Моузес Саймон 63'), Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 74')
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль (Абдалла Сима 90'), Маланг Сарр, Нидал Челик, Флорьян Товен (Артур Масуаку 90'), Мамаду Сангаре (Андрия Булатович 48'), Адриен Томассон, Одсонн Эдуард (Аллан Сент-Максимен 69'), Уэсли Саид (Райан Фофана 69'), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Пьерр Лис-Мелу 83', Руди Матондо 84' — Уэсли Саид 45+4'
Заработанные очки позволили «Лансу» набрать 52 очка и подняться на первое место в турнирной таблице Лиги, обойдя на один балл «ПСЖ». «Париж» (22) — 15-й.