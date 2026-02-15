В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на выезде разгромил «Париж» со счетом 5:0.

Дублями в этой игре смогли отметиться Уэс Саид и Райан Фофана. Еще один забитый мяч в активе Флориана Товена.

Результат матча Париж Париж 0:5 Ланс Ланс 0:1 Уэсли Саид 24' 0:2 Уэсли Саид 38' 0:3 Флорьян Товен 58' пен. 0:4 Райан Фофана 90' 0:5 Райан Фофана 90+5' Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Тимоте Колодзейчак, Отавио ( Мустафа Мбов 74' ), Ноа Санги, Руди Матондо, Илан Кеббаль, Максим Лопес ( Пьерр Лис-Мелу 82' ), Маршал Манетси ( Венсан Маршетти 73' ), Лука Колеошо ( Моузес Саймон 63' ), Чиро Иммобиле ( Жан-Филипп Крассо 74' ) Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль ( Абдалла Сима 90' ), Маланг Сарр, Нидал Челик, Флорьян Товен ( Артур Масуаку 90' ), Мамаду Сангаре ( Андрия Булатович 48' ), Адриен Томассон, Одсонн Эдуард ( Аллан Сент-Максимен 69' ), Уэсли Саид ( Райан Фофана 69' ), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou Жёлтые карточки: Пьерр Лис-Мелу 83', Руди Матондо 84' — Уэсли Саид 45+4'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 3 Угловые удары 5 0 Офсайды 6 13 Фолы 9

Заработанные очки позволили «Лансу» набрать 52 очка и подняться на первое место в турнирной таблице Лиги, обойдя на один балл «ПСЖ». «Париж» (22) — 15-й.