В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Осер» на выезде переиграл «Метц» со счетом 3:1.
На автогол Садибу Сане, а также голы Лассина Синайоко и Кевина Дануа хозяева ответили только точным ударом Натана Мбалы.
Результат матча
МетцФранция. Лига 11:3ОсерОсер
0:1 Лассин Синайоко 76' 0:2 Кевин Дануа 89' 1:2 Nathan Mbala 90+4'
Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао (Максим Колен 63'), Ури Мишель Мбула, Фоде Балло-Туре (Люка Мишаль 62'), Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 46'), Георгий Цитаишвили, Ибу Сане, Готье Эн (Георгий Квилитая 70'), Георгий Абуашвили (Nathan Mbala 82'), Хабиб Диалло, Believe Munongo
Осер: Донован Леон, Брайан Око, Клеман Акпа, Синали Дьоманде, Ламин Си (Ассан Диуссе 82'), Ромен Февр (Хосуэ Казимир 72'), Кевин Дануа (Yvan Zaddy 90'), Элиша Овусу, Науиру Ахамада (Марвен Сеная 82'), Секу Мара (Лассо Кулибали 72'), Лассин Синайоко
Жёлтые карточки: Коффи Куао 7', Люка Мишаль 65' — Хосуэ Казимир 78', Ассан Диуссе 85', Лассин Синайоко 90+2'
«Осер» набрал 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе «Метца» осталось 13 баллов и последняя строчка.
В параллельной игре «Лорьян» выиграл у «Анже» со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей стали Пабло Пажи и Жан-Виктор Макенго.
«Лорьян» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Анже» (29) — 11-й.