«Лорьян» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Анже» (29) — 11-й.

В параллельной игре «Лорьян» выиграл у «Анже» со счетом 2:0.

«Осер» набрал 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе «Метца» осталось 13 баллов и последняя строчка.

На автогол Садибу Сане , а также голы Лассина Синайоко и Кевина Дануа хозяева ответили только точным ударом Натана Мбалы .

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Осер» на выезде переиграл «Метц» со счетом 3:1.

