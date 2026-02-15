Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итог матча против «Реал Сосьедада».

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Знали, что матч будет тяжелым, но мы отлично тренировались в течение недели, и это проявилось на поле. Мы знали, что соперник будет агрессивен, будет высоко прессинговать, знали, что иной раз он способен опуститься глубже и контратаковать. Мы знали, что он способен быстро убегать в контратаки и хотели доминировать на его половине поля, защищаться и прессинговать при необходимости, и все это успешно реализовали.

Мы все еще помним игру с "Бенфикой" и знаем, насколько трудно нам придется. Учитывая агрессивность команд Моуринью, "Бенфики", мы должны сосредоточиться на том, чтобы провести хороший матч, не думая об ответной игре», — цитирует Арбелоа Marca.

Благодаря победе «Реал» смог набрать 60 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. «Реал Сосьедад» с 31 баллом идет восьмым.