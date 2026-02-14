Хавбек «Милана» Лука Модрич отметился голом в ворота «Пизы» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии. Россонери победили со счетом 2:1.

Лука Модрич globallookpress.com

40-летний хорват забил на 85-й минуте, обеспечив миланской команде победу.

По данным Opta, Модрич (40 лет и 157 дней) стал третьим самым возрастным игроком, забившим гол в Серии А, уступая лишь Алессандро Костакурте (41 год и 25 дней) и Златану Ибрагимовичу (41 год и 166 дней).

В сезоне-2025/26 Модрич провёл 26 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.