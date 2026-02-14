В 24-м туре испанской Ла Лиги «Хетафе» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

Мартин Сатриано globallookpress.com

Счет был открыт на 41-й минуте, когда полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри успешно реализовал пенальти. На 53-й минуте форвард Мартин Сатриано удвоил преимущество своей команды. Однако на 76-й минуте нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе сократил отставание, забив один гол. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу «Хетафе».

После 23 игр «Вильярреал» набрал 45 очков и остался на четвертой строчке турнирной таблицы. «Хетафе», проведя 24 матча, заработал 29 очков и занимает 10-е место.