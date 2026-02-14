«Фиорентина» одержала гостевую победу над «Комо» в 25-м туре итальянской Серии А со счетом 2:1.

Николо Фаджоли
Николо Фаджоли globallookpress.com

Флорентийцы открыли счет на 26-й минуте благодаря голу полузащитника Николо Фаджоли.  Вскоре, на 54-й минуте, Мойзе Кин удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.  Однако на 77-й минуте «Комо» сократил отставание благодаря автоголу Фабиано Паризи.

Менее чем за семь минут до конца основного времени главный тренер «Фиорентины», Паоло Ваноли, был удален с поля.  В добавленное время Альваро Мората, нападающий «Комо», получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Результат матча

КомоКомоКомо1:2ФиорентинаФиорентинаФлоренция
0:1 Николо Фаджоли 26' 0:2 Мойзе Кин 54' пен.
Комо:  Жан Бутез,  Мергим Войвода (Максанс Какере 72'),  Хакобо Рамон,  Марк Кемпф,  Алекс Валле (Альберто Морено 46'),  Максимо Перроне (Альваро Мората 57'),  Нико Пас,  Мартин Батурина,  Лукаш Да Кунья,  Николас Кюн (Хесус Родригес Карабальо 46'),  Анастасиос Дувикас (Джейден Аддай 57')
Фиорентина:  Давид де Хеа,  Фабьяно Паризи,  Лука Раньери,  Марин Понграчич,  Джек Харрисон,  Марко Брешианини,  Николо Фаджоли (Шер Ндур 84'),  Роландо Мандрагора,  Мойзе Кин (Роберто Пикколи 85'),  Манор Соломон,  Dodo
Жёлтые карточки:  Марк Кемпф 49',  Хесус Родригес Карабальо 82',  Альваро Мората 88'  —  Роландо Мандрагора 88',  Лука Раньери 90'
Красная карточка:  Альваро Мората 89' (Комо)

После этого матча «Комо», набрав 41 очко, осталось на шестой строчке в турнирной таблице Серии А.  Команда под руководством Сеска Фабрегаса потерпела второе поражение в последних 11 играх.

«Фиорентина», имея в активе 21 очко, прервала серию из трех матчей без побед и поднялась на 18-е место в чемпионате.