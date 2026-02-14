«Фиорентина» одержала гостевую победу над «Комо» в 25-м туре итальянской Серии А со счетом 2:1.
Флорентийцы открыли счет на 26-й минуте благодаря голу полузащитника Николо Фаджоли. Вскоре, на 54-й минуте, Мойзе Кин удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. Однако на 77-й минуте «Комо» сократил отставание благодаря автоголу Фабиано Паризи.
Менее чем за семь минут до конца основного времени главный тренер «Фиорентины», Паоло Ваноли, был удален с поля. В добавленное время Альваро Мората, нападающий «Комо», получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Результат матча
После этого матча «Комо», набрав 41 очко, осталось на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. Команда под руководством Сеска Фабрегаса потерпела второе поражение в последних 11 играх.
«Фиорентина», имея в активе 21 очко, прервала серию из трех матчей без побед и поднялась на 18-е место в чемпионате.