«Фиорентина» одержала гостевую победу над «Комо» в 25-м туре итальянской Серии А со счетом 2:1.

Николо Фаджоли globallookpress.com

Флорентийцы открыли счет на 26-й минуте благодаря голу полузащитника Николо Фаджоли. Вскоре, на 54-й минуте, Мойзе Кин удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. Однако на 77-й минуте «Комо» сократил отставание благодаря автоголу Фабиано Паризи.

Менее чем за семь минут до конца основного времени главный тренер «Фиорентины», Паоло Ваноли, был удален с поля. В добавленное время Альваро Мората, нападающий «Комо», получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Результат матча Комо Комо 1:2 Фиорентина Флоренция 0:1 Николо Фаджоли 26' 0:2 Мойзе Кин 54' пен. Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода ( Максанс Какере 72' ), Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валле ( Альберто Морено 46' ), Максимо Перроне ( Альваро Мората 57' ), Нико Пас, Мартин Батурина, Лукаш Да Кунья, Николас Кюн ( Хесус Родригес Карабальо 46' ), Анастасиос Дувикас ( Джейден Аддай 57' ) Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи, Лука Раньери, Марин Понграчич, Джек Харрисон, Марко Брешианини, Николо Фаджоли ( Шер Ндур 84' ), Роландо Мандрагора, Мойзе Кин ( Роберто Пикколи 85' ), Манор Соломон, Dodo Жёлтые карточки: Марк Кемпф 49', Хесус Родригес Карабальо 82', Альваро Мората 88' — Роландо Мандрагора 88', Лука Раньери 90' Красная карточка: Альваро Мората 89' (Комо)

Статистика матча 3 Удары в створ 3 10 Удары мимо 2 67 Владение мячом 33 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 14 Фолы 12

После этого матча «Комо», набрав 41 очко, осталось на шестой строчке в турнирной таблице Серии А. Команда под руководством Сеска Фабрегаса потерпела второе поражение в последних 11 играх.

«Фиорентина», имея в активе 21 очко, прервала серию из трех матчей без побед и поднялась на 18-е место в чемпионате.