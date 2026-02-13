Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк считает, что московский ЦСКА очень здорово усилил состав в зимнее трансферное окно.

Павел Погребняк globallookpress.com

«На ЦСКА стоит обратить внимание. Команда трансферной кампанией показывает: "Ребята, рано вы нас списали со счетов". Многие эксперты говорят про "Зенит" и "Краснодар", но давайте не будем торопить события. ЦСКА здорово усилился. Становится интереснее», — сказал Погребняк «Чемпионату».

В зимней паузе армейцы подписали хавбеков Дмитрия Баринова из «Локомотива» и Данилу Козлова из «Краснодара», нападающего Лусиано Гонду, а потеряли только защитника Игоря Дивеева.

После первой части сезона ЦСКА занимает 4-ю позицию в таблице РПЛ и на 4 очка отстает от лидера «Краснодара».