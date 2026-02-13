Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти близок к продлению соглашения с Бразильской футбольной конфедерацией на четыре года, информирует The Athletic.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Отмечается, что контракт пока не подписан официально, однако стороны уже достигли принципиальной договорённости. Оформление документов рассматривается как формальность.

Анчелотти возглавил национальную команду в мае 2025 года, сменив на этом посту Дориваля Жуниора. Он стал первым иностранным специалистом в истории сборной Бразилии.

На ЧМ-2026 бразильцы сыграют на групповом этапе с Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландией (24 июня).