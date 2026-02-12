Пресс-служба воронежского «Факела» сообщила о подписании долгосрочного контракта с 28-летним крайним защитником Дарко Тодоровичем, который ранее выступал за грозненский «Ахмат».

Дарко Тодорович globallookpress.com

Тодорович присоединился к команде на тренировочном сборе в Белеке. За «Ахмат» он провел 114 официальных матчей, из них 92 — в Премьер-лиге, где играл на протяжении четырёх с половиной сезонов.

До переезда в Россию футболист играл за боснийскую «Слободу», австрийский «Ред Булл Зальцбург», немецкий «Хольштайн» и хорватский «Хайдук».