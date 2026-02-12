ЦСКА сообщил в своем телеграм-канале о подписании полузащитника Данилы Козлова, который ранее играл за «Краснодар». Срок действия контракта с новым игроком рассчитан до июня 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Данила Козлов globallookpress.com

Согласно информации из СМИ, трансфер обошелся армейскому клубу примерно в 1 миллион евро. Детали заработной платы Козлова пока не разглашаются.

За «Краснодар» Козлов выступал с 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. В Кубке России полузащитник сыграл восемь матчей, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи.