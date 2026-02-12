Главный тренер «Баварии» Венсан Компани остался доволен победой в четвертьфинале Кубка Германии над над «Лейпцигом» (2:0), но посетовал на реализацию моментов.

Венсан Компани globallookpress.com

«Мы действовали очень стабильно, даже если могли забить больше. У нас была возможность забить еще один-два гола. В целом мы создали много хороших моментов. Конечно, мы довольны счетом 2:0 — и сейчас мы в полуфинале. Были игры, в которых мы действовали еще хладнокровнее. Но сегодня мы оставались спокойными и стабильными, не делали ничего сумасшедшего и просто продолжали работать над этим моментом. Все игроки в хорошей форме, и это может стать для нас большой силой в марте и апреле», — приводит официальный сайт клуба слова Компани.

Соперник мюнхенцев по полуфиналу станет известен по итогам жеребьевки. Всего вышли туда «Фрайбург», «Штутгарт» и «Байер».