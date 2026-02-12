Полузащитник Дмитрий Иванисеня перешел из самарских «Крыльев Советов» в екатеринбургский «Урал» по арендному соглашению. Об этом сообщил телеграм-канал футбольного клуба «Урал».

Дмитрий Иванисеня globallookpress.com

До перехода в «Урал» Иванисеня играл за «Шахтер», «Мариуполь», «Зарю» и тбилисское «Динамо». Он обладает значительным опытом выступлений в еврокубках, где отметился забитыми мячами в ворота португальской «Браги» и победами над английским «Лестером».

В июне 2024 года полузащитник получил российское гражданство. В составе «Крыльев Советов» он принял участие в 66 официальных матчах.