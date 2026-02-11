«Реал Сосьедад» сообщил, когда российский полузащитник Арсен Захарян приступит к тренировкам с командой на поле.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Арсен начнет тренировки с командой в четверг. Для того чтобы вернуться в основной состав, ему нужно еще минимум неделю провести без осложнений после травмы», — сообщил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у 22-летнего полузащитника диагностировано небольшое механическое повреждение мышцы, которое вызвало микронадрыв.

Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне 2025/26 он принял участие в 16 матчах и забил один гол.