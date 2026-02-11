Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц поделился мыслями о поражении в 25-м туре Английской премьер-лиги от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Флориан Вирц globallookpress.com

«Мы можем извлечь важные уроки из этого матча для оставшейся части сезона. Мы показали хорошую игру, выиграли множество единоборств и особенно здорово действовали во втором тайме. Мы оказали серьезное давление на сильного соперника, и это показывает, что мы находимся на одном уровне с лучшими клубами и способны конкурировать с ними», — цитирует Вирца официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между командами состоялся 8 февраля. Все голы были забиты во втором тайме: Сабослаи открыл счет на 75-й минуте, но «Сити» ответил двумя точными ударами — Бернарду Силва забил на 84-й, а затем Эрлинг Холанн удвоил преимущество своей команды в дополнительное время.