«Тоттенхэм» может снова привлечь Маурисио Почеттино в качестве главного тренера.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Сегодня клуб объявил об уходе Томаса Франка с должности главного тренера. По информации журналиста Бена Джейкобса, «шпоры» дали датскому специалисту шанс, но ситуация стала настолько сложной, что его дальнейшее пребывание в клубе стало невозможным.

У лондонцев есть несколько вариантов действий, включая назначение временного тренера. Одним из потенциальных кандидатов на постоянную должность является Почеттино, однако он не сможет вернуться в команду до завершения чемпионата мира по футболу 2026 года, так как сейчас работает со сборной США. Напомним, что аргентинский специалист уже возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

Ранее Дэниэл Леви высоко оценивал кандидатуры Роберто Де Дзерби и Андони Ираолы, но оба тренера отказались от предложений. Позднее Леви сам покинул пост председателя правления «шпор».

«Тоттенхэм» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 29 очков после 26 туров.