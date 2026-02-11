Хабиб Бейе — возможный кандидат на замену Роберто Де Дзерби на должности главного тренера «Марселя». «Марсель» и Де Дзерби решили расстаться по обоюдному согласию.

Хабиб Бейе globallookpress.com

Foot Mercato сообщает, что «Марсель» активно рассматривает кандидатуру Бейе. Руководство клуба ценит современный стиль работы сенегальского тренера, его умение внедрять дисциплину в команду, а также его энергичность и глубокое понимание французского футбола.

Клуб стремится назначить нового главного тренера в кратчайшие сроки, чтобы стабилизировать ситуацию. Ранее Бейе и его ассистенты были временно отстранены от работы в «Ренне» после серии из четырех поражений подряд.