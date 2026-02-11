Хабиб Бейе — возможный кандидат на замену Роберто Де Дзерби на должности главного тренера «Марселя».  «Марсель» и Де Дзерби решили расстаться по обоюдному согласию.

Хабиб Бейе
Хабиб Бейе globallookpress.com

Foot Mercato сообщает, что «Марсель» активно рассматривает кандидатуру Бейе.  Руководство клуба ценит современный стиль работы сенегальского тренера, его умение внедрять дисциплину в команду, а также его энергичность и глубокое понимание французского футбола.

Клуб стремится назначить нового главного тренера в кратчайшие сроки, чтобы стабилизировать ситуацию.  Ранее Бейе и его ассистенты были временно отстранены от работы в «Ренне» после серии из четырех поражений подряд.