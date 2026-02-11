11 февраля в Бильбао состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом». Старт поединка в 23:00 мск.
«Атлетик» в прошлом раунде Кубка Испании победил «Валенсию» (2:1). «Реал Сосьедад» добыл победу над «Алавесом» (3:2).
На данный момент результаты куда лучше у «Реал Сосьедада». Команда не проигрывает 9 матчей подряд, и это при большом количестве кадровых потерь.
В этом сезоне «Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграли два поединка и сан-себастьянцы ни разу не проиграли. Используют ли гости свое преимущество, чтобы выйти вперед в полуфинальной серии?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.
- Котировки букмекеров: 2.40 на победу «Атлетика», 3.25 на ничью и 3.25 на победу «Реал Сосьедада».
- Прогноз ИИ: «Атлетик» выиграет матч со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.
