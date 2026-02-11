11 февраля в Бильбао состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом». Старт поединка в 23:00 мск.

«Атлетик» в прошлом раунде Кубка Испании победил «Валенсию» (2:1). «Реал Сосьедад» добыл победу над «Алавесом» (3:2).

На данный момент результаты куда лучше у «Реал Сосьедада». Команда не проигрывает 9 матчей подряд, и это при большом количестве кадровых потерь.

В этом сезоне «Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграли два поединка и сан-себастьянцы ни разу не проиграли. Используют ли гости свое преимущество, чтобы выйти вперед в полуфинальной серии?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.

Котировки букмекеров: 2.40 на победу «Атлетика», 3.25 на ничью и 3.25 на победу «Реал Сосьедада».

Прогноз ИИ: «Атлетик» выиграет матч со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.