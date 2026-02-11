Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о восстановлении травмированных игроков команды.

Микель Мерино globallookpress.com

«Макс Доумен пока не может играть, насчёт Букайо Сака и Мартина Эдегора — посмотрим, что будет дальше. Восстановление Макса проходит в штатном режиме, думаю, примерно через неделю он вернётся к работе, после чего ему нужно будет вернуть игровой ритм, чтобы выходить на поле.

Выйдет ли на поле Микель Мерино до конца текущего сезона? Полагаю, медицинский штаб остался доволен тем, как прошла операция. Теперь же, очевидно, начинается долгий процесс восстановления, ведь мы говорим о травме кости. Не станем торопить события, уверен, Микель сделает всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Речь идёт о месяцах — потребуется ли на то три, четыре или пять месяцев, мы не знаем», — приводит слова Артеты пресс-служба лондонского клуба.

«Канониры» сыграют против «Брентфорда» 12 февраля на своем поле в рамках 26-го тура АПЛ. Начало матча — в 23:00 по мск.