Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о своих шансах сыграть в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского «Атлетико». Поединок состоится в четверг, 12 февраля.

«Готов ли буду к четвергу — покажет время, нужно немного подождать. Варианты есть. Я скучаю по команде», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и пятью результативными передачами.

Начало встречи между «Барселоной» и «Атлетико» запланировано на вечер четверга.