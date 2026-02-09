Товарищеский матч между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Самарканда завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.

Александр Ерохин globallookpress.com

Единственный гол в игре забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на пятой минуте, принеся своей команде победу. Перед этим «Зенит» сыграл два матча в рамках Зимнего Кубка РПЛ, где одержал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1, но потерпел крупное поражение от «Краснодара» — 0:3.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 39 очков и находится на втором месте в турнирной таблице.