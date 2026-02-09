Пресс-атташе испанского клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна, который восстанавливается после травмы.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Захарян начнет тренировки с командой на этой неделе, но не сможет принять участие в кубковом матче против "Атлетика" в среду. Посмотрим, будет ли он готов к игре чемпионата в субботу», — цитирует Мундуате портал Sport24.

В текущем сезоне Захарян сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.